Путин: экономика РФ должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста

Путин: экономика России должна выйти на более высокие темпы роста Путин: экономика РФ должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста

Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев вносить свои предложения по стимулированию экономики, чтобы выйти на более высокие темпы роста.

Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста. Чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики заявил Путин, выступая на Совете законодателей

Он подчеркнул, что для развития передовых отраслей требуется прочный правовой фундамент. При этом системные законодательные решения уже принимаются, отметил президент. Речь идет о платформенной экономике, цифровом рубле, поддержке креативных индустрий.

На повестке первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта добавил Путин

С учетом зарубежного опыта требуется найти свою сбалансированную модель этих технологий, подчеркнул он.