Путин: выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень Путин заявил о модернизации российской экономики

Москва28 июн Вести.Российская экономика будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям указал глава государства

По его словам, продолжатся строительство жилья и дорог, создание новых современных рабочих мест с высокой зарплатой, поддержка национального бизнеса, передовых индустрий, гарантирующих суверенитет и лидерство страны.

Путин подчеркнул, что Россия может быть только сильной, самостоятельной державой – в противном случае не будет никакой России.