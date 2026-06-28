Москва28 июнВести.Российская экономика будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".
Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениямуказал глава государства
По его словам, продолжатся строительство жилья и дорог, создание новых современных рабочих мест с высокой зарплатой, поддержка национального бизнеса, передовых индустрий, гарантирующих суверенитет и лидерство страны.
Путин подчеркнул, что Россия может быть только сильной, самостоятельной державой – в противном случае не будет никакой России.