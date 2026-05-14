Москва14 мая Вести.Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это доказали все современные вызовы.

Об этом глава государства заявил на X съезде Союза машиностроителей России.

Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию сказал Путин

Также в ходе своего выступления на съезде Союза Машиностроителей глава государства отметил, что РФ не намерена "замыкаться в себе", будет создавать альянсы с другими странами. По словам Путина, Россия намерена поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы.