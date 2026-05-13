Путин заявил, что российский ОПК должен "обходить шипы" и идти вперед

Москва13 мая Вести.Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен "обходить шипы" и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, добиваться нужных России результатов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сделал свое заявление на церемонии во время посещения Московского института теплотехники (МИТ).

Путь наш … не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России сказал Путин

Глава государства посетил МИТ в среду, 13 мая. Предприятию исполнилось 80 лет и оно является одним из ключевых в российском ОПК. Путин наградил сотрудников МИТ орденом "За доблестный труд".