Москва13 маяВести.Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор. На это указал президент России Владимир Путин.
Как отметил глава государства, на десятилетия вперед был сделан "мощный технологический и производственный задел".
Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетиясказал российский лидер
13 мая Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ). Это предприятие является одним из ключевых в российском оборонно-промышленном комплексе.
Работа МИТ, как подчеркнул глава государства, сформировала суверенную школу ракетных систем, внесшую неоценимый вклад в укрепление обороны РФ.