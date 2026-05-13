Путин заявил о востребованности советских наработок в ракетостроении

Путин указал на востребованность советских наработок в ракетостроении Путин заявил о востребованности советских наработок в ракетостроении

Москва13 мая Вести.Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор. На это указал президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, на десятилетия вперед был сделан "мощный технологический и производственный задел".

Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия сказал российский лидер

13 мая Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ). Это предприятие является одним из ключевых в российском оборонно-промышленном комплексе.

Работа МИТ, как подчеркнул глава государства, сформировала суверенную школу ракетных систем, внесшую неоценимый вклад в укрепление обороны РФ.