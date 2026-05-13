Москва13 мая Вести.Россия продолжит модернизацию стратегических ядерных сил и создание мощных ракетных комплексов, способных преодолевать все системы ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин, посещая Московский институт теплотехники.

Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны сказал Путин

В среду президент посетил Московский институт теплотехники – это предприятие, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Глава государства наградил коллектив МИТ орденом "За доблестный труд".