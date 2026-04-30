Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин лично курирует поддержание боеспособности ядерного щита и разработку вооружений на новых физических принципах. Об этом генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в ходе лекции на площадке общества "Знание".

По его словам, ключевой задачей Росатома остается обеспечение ядерного щита государства.

Президент лично курирует создание и оружия на новых физических принципах, и поддержание боеспособности наших действующих решений сказал Лихачев

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что риск ядерного апокалипсиса действительно существует. Он отметил, что игнорировать такую вероятность могут только "фантазеры или дурачки".