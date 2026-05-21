Москва21 мая Вести.Применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе видеоконференции в рамках совместной тренировки ядерных сил с Белоруссией российский лидер назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства, отметив появление новых угроз и рост напряженности в мире.

Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств подчеркнул Путин

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. На них отрабатываются вопросы совместного применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.