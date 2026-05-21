Москва21 мая Вести.С учетом роста напряженности в мире и появления новых угроз ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе дистанционной совместной тренировки ядерных сил РФ и Белоруссии российский лидер отметил появление новых угроз и рисков в мире, а также растущую напряженность.

Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси сказал Путин, его слова приводит агентство БЕЛТА

По его словам, это также позволит решать задачи стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В тренировке ядерных сил также принимает участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко выразил готовность защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Он также отметил, что подобная совместная тренировка проводится впервые.