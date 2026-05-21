Путин заявил, что РФ не собирается втягиваться в гонку вооружений

Москва21 мая Вести.Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, ядерная триада России будет находиться на уровне достаточности.

Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно сказал Путин в заключительном слове на учениях ядерных сил

Глава государства добавил, что в рамках госпрограммы вооружения планируется оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования.

Также Путин напомнил о недавних успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Вместе с этим российский лидер заявил, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.