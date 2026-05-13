Москва13 мая Вести.Президент России Владимир Путин дал очень высокую оценку состоявшемуся пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это большое событие для страны и обеспечения ее безопасности на многие годы вперед.

Сам президент, глава государства дал очень высокую оценку этому значительному шагу, этому пуску сказал Песков

Накануне командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев доложил Путину о пуске новейшей ракеты "Сармат". Она поступит на боевое дежурство в конце 2026 года.