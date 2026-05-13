Москва13 мая Вести.Появление в арсенале ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" гарантирует сохранение Россией возможности ядерного сдерживания любой страны и вносит важный вклад в поддержание мировой стратегической стабильности. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Об успешном пуске новейшей ракеты "Сармат" доложил накануне президенту России Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Появление такого оружия в арсенале российских Вооруженных сил - это гарантия того, что даже в условиях неопределенного развития мировой военно-политической ситуации, особенно связанной с выходом США из договора СНВ-III, Россия по-прежнему сохраняет возможность ядерного сдерживания абсолютно любой страны. И это важный вклад в поддержание мировой стратегической стабильности подчеркнул Коротченко

Президент РФ Владимир Путин накануне после доклада командующего РВСН генерал-полковника Каракаева заявил: ракета "Сармат" будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года.