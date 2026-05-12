Москва12 мая Вести.В случае агрессии со стороны, например, европейских стран Россия, отвечая на атаку с помощью межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", может одной или двумя ракетами полностью уничтожить территорию размером с Францию или Великобританию. Об этом рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат", которая может нести 10 или более ядерных боевых блоков повышенной мощности.

В случае, допустим, нападения на Россию со стороны либо Франции, либо Великобритании, всего лишь использование одной или двух межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" означает полное уничтожение указанных стран-агрессоров, если они прибегнут к военным акциям против Российской Федерации. В случае боевого применения российской триады, либо отдельных ее компонентов страна-агрессор будет гарантированно уничтожена, стерта цивилизационно отметил Коротченко

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мощность ракеты "Сармат" более чем в четыре раза больше западных аналогов. Ракета может двигаться и по баллистической, и по орбитальный территории, что позволяет обеспечить дальность свыше 35 тысяч км, указал Путин, добавив, что это с учетом улучшенных вдвое характеристик по точности. Кроме того, "Сармат" может преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнул президент.