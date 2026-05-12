Москва12 мая Вести.Успешные учебно-боевые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" подтвердили способность России ответить любому противнику, заявил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметил высокие энергетические показатели ракеты, которая может нести 10 или более ядерных боевых блоков повышенной мощности и развитый комплекс средств преодоления противоракетной обороны противника.

Это серьезный аргумент, когда в условиях выхода США из Договора по СНВ-III и в целом неопределенного развития военно-политической обстановки в мире, Россия обладает по-прежнему возможностями для поддержания стратегической стабильности в мире и гарантированного ядерного сдерживания в отношении любого потенциального противника сказал Коротченко

Она подчеркнул, что "Сармат" и иные средства ядерного сдерживания – это лишь оружие возмездия. Однако противнику стоит понимать, что две ракеты "Сармат", несущие в себе 20 ядерных боевых зарядов, способны полностью накрыть Францию или Великобританию.

Российские стратегические ядерные силы обладают возможностями гарантированного уничтожения любого противника, который посягнет на нас либо в рамках ракетно-ядерной атаки, либо в условиях развертывания против нас широкомасштабной агрессии с использованием вооруженных сил уточнил эксперт

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мощность ракеты "Сармат" более чем в четыре раза больше западных аналогов. Ракета может двигаться и по баллистической, и по орбитальный территории, что позволяет обеспечить дальность свыше 35 тыс. км, указал Путин, добавив, что это с учетом улучшенных вдвое характеристик по точности. Кроме того, "Сармат" может преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.