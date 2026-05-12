РВСН: первый полк с ракетой "Сармат" поставят на дежурство к концу 2026 года

Москва12 мая Вести.К концу 2026 года на дежурство будет поставлен первый полк с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с военнослужащими ВС РФ.

По словам командующего РВСН, 12 мая в 11:15 по московскому времени ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск "Сармата". Все поставленные задачи были достигнуты.

По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик отметил Каракаев

Генерал-полковник уточнил, что "Сармат" создается на замену советскому комплексу "Воевода". Боевые возможности новой системы превосходят предшественника. В первую очередь речь идет о дальности полета и забрасываемом весе.

Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края добавил командующий РВСН

Каракаев подчеркнул, что развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил.