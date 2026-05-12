Москва12 мая Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев в ходе совещания с военнослужащими ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину, что результаты испытаний "Сармата" подтвердили заданные характеристики и правильность заложенных в него решений.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что боевые возможности "Сармата", создававшийся на замену советскому комплексу "Воевода", прежде всего превосходят предшественника по дальности и забрасываемом весе.

Первый полк, оснащенный "Сарматом", будет поставлен на дежурство к концу 2026 года.