Путин рассказал о дальности полета ракеты "Сармат" Путин: дальность полета ракеты "Сармат" может превышать 35 тысяч километров

Москва12 мая Вести.Дальность полета новейшей ракеты "Сармат" может составлять более 35 тысяч километров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 12 мая принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат"​​​.

Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что … позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 000 км с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности отметил Путин

Он напомнил, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, который не уступает по мощности стоящему на вооружении ВС РФ ракетному комплексу "Воевода". Суммарная мощность доставляемого боезаряда, как заметил Путин, более чем в четыре раза превышает мощность "любого существующего самого мощного западного аналога".

Каракаев сообщил президенту РФ об успешном пуске новейшей ракеты "Сармат", который провели ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Пуск был проведен 12 мая в 11.15 по московскому времени. Ракета "Сармат" будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года.