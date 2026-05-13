Москва13 мая Вести.Появление на вооружении РФ межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" - сигнал нашим геополитическим противникам, вынашивающим планы войны с Россией. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Россия рассматривает "Сармат" исключительно как оружие возмездия, подчеркнул он.

Мы никому не угрожаем, но "Сармат" ввиду его мощнейшего поражающего фактора рассматривается как средство возмездия, средство ответного удара. И, как мы полагаем, появление подобных систем оружия в структуре наших Вооруженных сил - это сигнал для тех, кто вынашивает планы войны с Россией, в первую очередь для европейских стран НАТО, а также Евросоюза, которые открыто угрожают нам тем, что уже к 2030 году они будут способны начать боевые действия против нашей страны. Теперь, очевидно, в эти безумные планы нашим геополитическим военным противникам придется вносить корректировки