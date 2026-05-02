Игорь Коротченко: в РФ могут разрабатывать оружие на новых физических принципах

В России могут разрабатывать оружие на новых физических принципах Игорь Коротченко: в РФ могут разрабатывать оружие на новых физических принципах

Москва2 мая Вести.В России могут идти разработки в области создания оружия на новых физических принципах, заявил ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

30 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у РФ помимо баллистических ракет "Орешник" и беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" есть и другое перспективное оружие. Приводить подробности чиновник не стал.

Речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса сказал Коротченко

Своим заявлением Медведев мог анонсировать возможное завершение испытаний и начало серийного производства ряда новых видов вооружений, допускает Коротченко.