Коротченко: "Сармат", "Посейдон" и "Буревестник" обезопасят РФ на десятки лет

Москва17 мая Вести.В России проходят испытания крылатая ракета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон", которые вкупе с испытанной недавно межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" обеспечат безопасность нашей страны на десятилетия вперед. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, "Буревестник" и "Посейдон" уже проходят завершающий этап испытаний.

В России завершаются испытания, и, очевидно, после этого будет принято политическое решение о заступлении на боевое дежурство еще двух классов стратегических средств доставки ядерного оружия до территории потенциального противника. Во-первых, это крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, за счет которой обеспечивается неограниченная дальность полета – "Буревестник". Она способна наносить удары по траекториям, которые не ограничиваются дальностью либо маршрутами построения - то есть имеют глобальную досягаемость. А крылатые ракеты, которые идут на предельно низкой высоте - весьма сложная цель для возможного перехвата противником отметил Коротченко

Что касается "Посейдона", то средств его перехвата, по словам Коротченко, в настоящее время нет.

"Посейдон" - автономный подводный аппарат, который доставляет до побережья противника, целей, которые там расположены - например, это военно-морские базы, - ядерный заряд повышенной мощности. "Посейдон" идет на глубине нескольких сот метров, имеет межконтинентальную дальность подводного хода и тоже представляет собой оружие, средств перехвата которого в настоящий момент просто не существует рассказал главред "Национальной обороны"

"Сармат", "Буревестник" и "Посейдон", по его словам, надежно обеспечат безопасность России.

Совокупно все эти средства призваны на несколько десятилетий вперед обеспечить безопасность Российской Федерации подчеркнул Коротченко

Также главред "Национальной обороны" сообщил: ракета "Сармат", которая будет поставлена на боевое дежурство в РФ в конце этого года, может уничтожить угрозу в любой точке Земли.