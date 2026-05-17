Лихачев: оппонентам России еще далеко до "Посейдона" и "Буревестника" Лихачев: оппоненты нескоро подойдут к новым решениям РФ в вооружении

Москва17 мая Вести.Подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета "Буревестник" являются передовыми техническими решениями, к которым оппоненты России подойдут нескоро. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Оснащенная ядерной энергоустановкой крылатая ракета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" сейчас проходят испытания.

Это передовое решение техническое. Это решение, к которому нескоро подойдут наши оппоненты сказал Лихачев

На этой неделе Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент РФ Владимир Путин назвал это большим событием в жизни страны.

Несколько дней назад президент отмечал, что работы над "Посейдоном" и "Буревестником" находятся на завершающей стадии.