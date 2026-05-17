Москва17 маяВести.Подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета "Буревестник" являются передовыми техническими решениями, к которым оппоненты России подойдут нескоро. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Оснащенная ядерной энергоустановкой крылатая ракета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" сейчас проходят испытания.
Это передовое решение техническое. Это решение, к которому нескоро подойдут наши оппонентысказал Лихачев
На этой неделе Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент РФ Владимир Путин назвал это большим событием в жизни страны.
Несколько дней назад президент отмечал, что работы над "Посейдоном" и "Буревестником" находятся на завершающей стадии.