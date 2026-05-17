Москва17 мая Вести.Развертыванием новых систем вооружений, включая ракетный комплекс "Сармат", Россия посылает своим недоброжелателям сигнал о том, что достичь военного превосходства над ней невозможно. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Караганов.

По его словам, Россия предупреждает недругов заранее, чтобы прервать попытку превзойти ее в военной области.

Развертывая новые системы вооружения, мы предупреждаем, что достижение превосходства, к которому они стремятся, по-прежнему невозможно. Это правильно. Это мы делаем заранее, с тем, чтобы прервать эту попытку. Тем более мы знаем, что Трамп, хотя мы к нему относимся по неизвестной причине по-доброму, заявил о полуторном увеличении средств на оборону. Это сравнимо с тем, что произошло перед Второй мировой войной. Американцы снова рванули за превосходством. Поэтому вот те ракеты, которые мы сейчас пустили - это предупреждение подчеркнул Караганов

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин принял в режиме видеоконференции доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты "Сармат". В конце текущего года "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство, пообещал Владимир Путин.