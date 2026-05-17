Политолог Тренин назвал главное назначение "Сармата" и подобных ему систем Тренин: наличие "Сармата" сделает прямую войну с США невозможной

Москва17 мая Вести.Наличие систем, подобных испытанной Россией на этой неделе межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", должно сделать невозможным прямое военное столкновение РФ и США. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат исторических наук Дмитрий Тренин.

Тренин отметил: программа, позволившая создать "Сармат", была запущена в начале 2000-х годов; также, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия приступила к серьезному укреплению своих стратегических ядерных сил после выхода США из Договора по противоракетной обороне.

Речь идет не о тактическом ходе, не о каком-то сигнале, который мы посылаем именно в сложившейся обстановке, а о планомерном обновлении, планомерной модернизации своего ядерного арсенала отметил политолог

Он подчеркнул: "Сармат" является не средством ведения войны, а средством сдерживания.

Когда такие вооружения действительно пускаются в ход - или, не дай Бог, будут пущены в ход, - говорить о дальнейшем существовании человечества в том виде, в каком мы привыкли существовать, уже не придется. Поэтому само наличие таких систем должно сделать прямую войну между великими ядерными державами - Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией - невозможной сказал Тренин

Тем временем главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести" отметил: "Сармат", а также проходящие сейчас завершающий этап испытаний крылатая ракета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед.