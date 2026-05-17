Москва17 мая Вести.Способность испытанной недавно Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" наносить удар через Южный полюс опасна для США как нашего вероятного противника. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США сосредоточены главным образом на Аляске для защиты от удара через Северный полюс.

Если полет ракеты осуществляется по обычной полярной трассе, то есть через Северный полюс, это 18 тысяч километров. Но она может лететь и по суборбитальной трассе, это уже 35 тыс. км, это уже сопоставимо с окружностью Земли — 40 тыс. км. Поэтому "Сармат" может наносить удар по цели нашего вероятного противника через Южный полюс. Чем это опасно для американцев: у них вся система ПРО, в частности, противоракеты GBI шахтного базирования, расположена на Аляске. В Калифорнии - только две шахты [противоракет]. Этого, конечно, недостаточно объяснил Бужинский

Тем временем главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести" отметил: межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", а также проходящие завершающий этап испытаний крылатая ракета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед.