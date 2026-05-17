Эксперт усомнился в том, что США верно анализируют вооружение РФ Эксперт Бужинский: не факт, что США корректно анализируют вооружение РФ

Москва17 мая Вести.США отслеживают и анализируют российское вооружение, но эти данные некорректны, заявил в интервью ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он привел в пример доклад подрядчиков Пентагона, в котором сообщалось о возможностях крылатой ракеты с неограниченной дальностью "Буревестник" и подводного беспилотника с ядерной энергоустановкой "Посейдон".

Не буду долго пересказывать, вывод: "Ничего страшного. С этими системами можно бороться. "Посейдон" — хороший, быстрый, но шумный, поэтому наша система Sonar, развернутая в Атлантическом океане, предупредит, и мы сможем уничтожить". "Буревестник" тоже: "Дозвуковая ракета, скорость небольшая, плюс ядерная силовая установка, тепловая сигнатура светится очень сильно — тоже можем перехватить и уничтожить". То есть они все знают, отслеживают, анализируют. Другое дело, я не уверен, что их анализ корректен рассказал Евгений Бужинский

Профессор также считает, что способность "Сармата" наносить удар через Южный полюс опасна для США, а элементы их системы противоракетной обороны сосредоточены на Аляске для защиты от удара через Северный полюс.