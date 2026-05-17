Ракетный комплекс "Сармат" — это предупреждение США, чтобы они оставались в стороне, пока РФ разбирается с европейскими соседями. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Он заявил об отсутствии необходимости применять "Сармат" против Европы: для них "достаточно тактического ядерного оружия".
Если случится так, что мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие по каким-то объектам на территории европейских стран, то "Сармат" — это как раз предупреждение Соединенным Штатам: "Оставайтесь в сторонке… Лучше сидите ровно и смотрите, как Российская Федерация разбирается со своими европейскими соседями"рассказал Бужинский
