Бужинский: "Сармат" — это предупреждение США, чтобы оставались в стороне Эксперт Бужинский: "Сармат" — это предупреждение американцам, чтобы не лезли

Москва17 мая Вести.Ракетный комплекс "Сармат" — это предупреждение США, чтобы они оставались в стороне, пока РФ разбирается с европейскими соседями. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он заявил об отсутствии необходимости применять "Сармат" против Европы: для них "достаточно тактического ядерного оружия".

Если случится так, что мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие по каким-то объектам на территории европейских стран, то "Сармат" — это как раз предупреждение Соединенным Штатам: "Оставайтесь в сторонке… Лучше сидите ровно и смотрите, как Российская Федерация разбирается со своими европейскими соседями" рассказал Бужинский

