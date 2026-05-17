Коротченко: "Сармат" может стереть с карты мира целое государство

Москва17 мая Вести.Удар по противнику межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", успешно испытанной Россией на этой неделе, может стереть с политической карты мира целое государство. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, в головной части "Сармата" можно разместить как минимум 10 ядерных боезарядов повышенной мощности.

"Сармат" — это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, где очень хорошая энергетика двигательных установок. Это означает, что в головной части есть возможность разместить десять, а может быть и более, ядерных боевых зарядов повышенной мощности. Это означает, что в случае удара по противнику тот ущерб, который он получит, приведет к таким последствиям, после которого государство либо исчезнет с политической карты мира, либо существенным образом будут затруднены дальнейшие ответные действия против России сказал Игорь Коротченко

"Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире и вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км.

Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этим комплексом полк до конца года.