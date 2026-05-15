Москва15 мая Вести.Испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России вызвали ажиотаж на Западе, заявил ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, эти испытания стали наглядным подтверждением тому, что догнать объединенную группировку РФ и Китая с имеющимся технологическим заделом двух стран американцы не смогут.

Почему такой ажиотаж по поводу этого испытательного пуска [МБР "Сармат"]? Потому что это завершающий этап испытаний, и к концу года первый полк встанет на полноценное боевое дежурство. То есть этот комплекс превращается в реальное эффективное оружие сдерживания. Американцы это все понимают, тем более что в их последних, ну пока что, экспертных разработках все уже нацелены на то, что Соединенные Штаты должны противостоять объединенной мощи России и Китая по стратегическим наступательным вооружениям заявил Бужинский

По мнению Бужинского, США, затратив большие ресурсы, теоретически могут нарастить свою группировку.

Но Россия и Китай тоже имеют возможности. Россия, прежде всего, имеет очень большой технологический задел, а Китай, помимо технологического задела, еще располагает огромными финансовыми ресурсами. Поэтому теоретически догнать объединенную группировку американцы вряд ли смогут сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что успешный запуск "Сармата" произвел много шума в западной прессе, при этом ряд СМИ пытаются умалять технические характеристики российского ракетного комплекса.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.