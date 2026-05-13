Москва13 мая Вести.Проведение испытаний ракеты "Сармат" является сигналом для стран НАТО, которые нацелены на милитаризацию. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Успешный пуск ракеты "Сармат", на мой взгляд, - это знак тем странам НАТО, которые не могут успокоиться и которые ищут любой повод развязать войну и прямо заявляют, что к 2030 году должны перестроить свой военно-промышленный комплекс, провести реформу армии и подготовиться к войне с Россией. И это [запуск "Сармат"] сигнал - прекратите, меняйте свою политику, начинайте договариваться с Россией уверен Кнутов

При этом, подчеркнул он, проведенные испытания отражают технологические преимущества России.

[Ракета] "Сармат" продемонстрировала наше технологическое преимущество во всех вопросах. Энергетическая эффективность забрасываемого веса на единицу мощности у этой ракеты на порядок выше, чем у любой другой ракеты на сегодняшний день. Нет в мире ничего подобного. Скоростные характеристики такие, которые не позволяют ракету перехватить до момента выхода в космос. Кроме того, у данной ракеты мощнейшая система преодоления противоракетной обороны добавил Кнутов

Накануне Россия уведомила США и другие страны о проведении испытаний "Сармата". Первый полк с ракетой "Сармат" поставят на дежурство до конца года.