Москва13 маяВести.Проведение испытаний ракеты "Сармат" является сигналом для стран НАТО, которые нацелены на милитаризацию. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Успешный пуск ракеты "Сармат", на мой взгляд, - это знак тем странам НАТО, которые не могут успокоиться и которые ищут любой повод развязать войну и прямо заявляют, что к 2030 году должны перестроить свой военно-промышленный комплекс, провести реформу армии и подготовиться к войне с Россией. И это [запуск "Сармат"] сигнал - прекратите, меняйте свою политику, начинайте договариваться с Россиейуверен Кнутов
При этом, подчеркнул он, проведенные испытания отражают технологические преимущества России.
[Ракета] "Сармат" продемонстрировала наше технологическое преимущество во всех вопросах. Энергетическая эффективность забрасываемого веса на единицу мощности у этой ракеты на порядок выше, чем у любой другой ракеты на сегодняшний день. Нет в мире ничего подобного. Скоростные характеристики такие, которые не позволяют ракету перехватить до момента выхода в космос. Кроме того, у данной ракеты мощнейшая система преодоления противоракетной обороныдобавил Кнутов
Накануне Россия уведомила США и другие страны о проведении испытаний "Сармата". Первый полк с ракетой "Сармат" поставят на дежурство до конца года.