Картаполов о "Сармате": пусть недруги РФ ищут лопаты побольше и копают поглубже

Москва13 мая Вести.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал журналистам, какое значение имеет ракетный комплекс "Сармат" для недружественных России стран.

Он подчеркнул, что иная реакция на действия России невозможна. По его словам, в случае агрессии против России ответ будет "неминуемым и беспощадным".

Во вторник Россия уведомила США и другие страны о проведении испытаний "Сармата". Кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" опубликовало Минобороны.

Первый полк с ракетой "Сармат" поставят на дежурство до конца 2026 года.