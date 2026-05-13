Володин заявил об отсутствии аналогов у ракеты "Сармат" Володин: испытания "Сармата" подтвердили мощь ядерного щита России

Москва13 мая Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российской ракете "Сармат" нет равных, а прошедшие испытания подтвердили совершенствование ядерного щита страны. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Этой ракете нет равных… Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется сказал Вячеслав Володин

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия уведомила США и другие страны о проведении испытаний "Сармата".

Кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" опубликовало Минобороны. Первый полк поставят на дежурство до конца 2026 года.