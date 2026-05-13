Москва13 маяВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российской ракете "Сармат" нет равных, а прошедшие испытания подтвердили совершенствование ядерного щита страны. Его слова приводятся на сайте Госдумы.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия уведомила США и другие страны о проведении испытаний "Сармата".
Кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" опубликовало Минобороны. Первый полк поставят на дежурство до конца 2026 года.