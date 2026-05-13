Медведев: после испытаний "Сармата" западные "друзья" стали ближе к России

Москва13 мая Вести.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично "поздравил" Запад с успешными испытаниями российского ракетного комплекса "Сармат".

Поздравляю всех западных "друзей" России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса "Сармат". Теперь вы все стали нам ближе! написал Медведев в своем канале в MAX



Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия уведомила США и другие страны о проведении испытаний "Сармата". Кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" выложило Минобороны.

Первый полк с ракетой "Сармат" поставят на дежурство до конца 2026 года.