За РФ не заржавеет: на Западе запаниковали после успешного запуска "Сармата" Sohu: успешный запуск комплекса "Сармат" стал сигналом Путина Западу

Москва13 мая Вести.Успешный запуск стратегического ракетного комплекса "Сармат" стал мощным сигналом Западу от президента России Владимира Путина. На это указало издание Sohu.

Отмечается, что время испытания "Сармата" было выбрано неслучайно.

Почему Путин именно сейчас "обнажил меч"?... США и Иран находятся в состоянии войны, Трамп отправился в Китай, а Европа охвачена энергетическим кризисом. Громкое заявление Москвы об успешном запуске "Сармата" – это демонстрация громадной силы России говорится в публикации

Авторы статьи также считают, что успешный запуск комплекса стал еще и сигналом того, что украинский конфликт не ослабил Россию, и она способна решительно пресекать любые попытки провокации.

Ядерный арсенал не заржавел, он постоянно модернизируется подчеркнули журналисты

12 мая командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил Путину об успешном запуске новейшей ракеты "Сармат". По словам главы государства, оружие будет поставлено на дежурство к концу 2026 года.