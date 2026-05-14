Москва14 мая Вести.Успешный запуск "Сармата" произвел много шума в западной прессе, при этом ряд СМИ пытаются умалять технические характеристики российского ракетного комплекса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики "Сармата", что не соответствует действительности сказал Песков

Также пресс-секретарь президента отметил, что ряд представителей западной прессы признают, что благодаря испытаниям "Сармата" России удалось гарантировать свою безопасность на долгие годы вперед. И это соответствует действительности, уточнил Песков.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заслушал доклад об успешном испытании "Сармата" и сообщил, что мощность доставляемого боезаряда в этом ракетном комплексе более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов.