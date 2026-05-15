"Транснефть — Урал": после пожара на ЛДПС в Башкирии нашли три тела

Москва15 мая Вести.Тела трех рабочих обнаружены на месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" АО "Транснефть — Урал" в Башкирии. Продолжаются поиски четвертого сотрудника, сообщается на сайте компании.

Еще трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.

Руководство "Транснефть — Урал" находится на связи с родными погибших.

Им будет оказана вся необходимая помощь, речь идет не только о социальных выплатах, но и о материальной корпоративной поддержке семьям в соответствии с коллективным договором отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что на ЛПДС воспламенилась газовоздушная среда с последующим возгоранием внутри обвалования. Это произошло в ходе проведения подрядной организацией работ по зачистке от донных отложений выведенного из эксплуатации резервуара.