Москва15 маяВести.Тела трех рабочих обнаружены на месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" АО "Транснефть — Урал" в Башкирии. Продолжаются поиски четвертого сотрудника, сообщается на сайте компании.
Еще трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.
Руководство "Транснефть — Урал" находится на связи с родными погибших.
Им будет оказана вся необходимая помощь, речь идет не только о социальных выплатах, но и о материальной корпоративной поддержке семьям в соответствии с коллективным договоромотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что на ЛПДС воспламенилась газовоздушная среда с последующим возгоранием внутри обвалования. Это произошло в ходе проведения подрядной организацией работ по зачистке от донных отложений выведенного из эксплуатации резервуара.