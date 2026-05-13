Три человека пострадали при пожаре на предприятии в Уфимском районе Башкирии

Москва13 мая Вести.Число пострадавших при пожаре на объекте в Уфимском районе Башкирии увеличилось до трех. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в ожоговый центр республики, сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По пострадавшим в пожаре на нефтебазе в Нурлино. Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Состояние их оценивается специалистами как крайне тяжелое, еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести написал Айрат Рахматуллин

Ранее сообщалось, что хлопок с последующим возгоранием произошел на линейной производственно-диспетчерской станции. По предварительным данным ГУ МЧС РФ по региону, причина - нарушение технологического регламента.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Задействованы 46 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек и 13 единиц техники. Ситуация на контроле.

На месте происшествия работают оперативные службы. Контролирующие ведомства инициировали разбирательство. Сотрудники прокуратуры проверят, не были ли нарушены правила промышленной безопасности.

Обстоятельства случившегося уточняются. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.