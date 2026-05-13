В МЧС Башкирии заявили об ожогах у пострадавших при пожаре на станции

Стало известно состояние пострадавших при пожаре на станции под Уфой В МЧС Башкирии заявили об ожогах у пострадавших при пожаре на станции

Москва13 мая Вести.В результате взрыва с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Башкирии пострадали три человека. Изначально МЧС республики сообщило о двух пострадавших.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие отправлены в лечебное учреждение, у них ожоги.

По предварительным данным, два человека получили ожоги, они госпитализируются в лечебное учреждение отмечается в канале ведомства в MAX

В пресс-службе Минздрава Башкирии, слова которой приводит ТАСС, уточнили, что пострадавших отправили в Республиканский ожоговый центр. Один поступил с ожогами 90% тела, в том числе ожогами глаз. Второй - с ожогами 60%. Согласно этой информации, их состояние сейчас крайне тяжелое, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Позднее министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин уточнил, что пострадавших трое. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, один пострадавший в состоянии средней степени тяжести.

Хлопок с последующим возгоранием произошел на линейной производственно-диспетчерской станции под Уфой. По предварительным данным ГУ МЧС РФ по региону, причина - нарушение технологического регламента.