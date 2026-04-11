В больницах остается 21 пострадавший в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"

Москва11 апр Вести.В больницах Татарстана и Москвы, а также федеральных медицинских центрах Минздрава остается 21 пострадавший при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим". Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его данным, один из пациентов находится тяжелом состоянии.

Остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой сказал собеседник агентства

Взрыв с последующим пожаром на заводе "Нижнекамскнефтехим" произошел 31 марта во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве каучука. В результате погибли три человека, пострадали 72.