Москва13 маяВести.Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии удалось локализовать. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.
Ранее сообщалось, что хлопок и возгорание произошли на объекте у села Нурлино Уфимского района из-за нарушения технологического процесса.
К тушению привлекались 46 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.
По данным министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, в результате ЧП пострадали три человека. Двое из них – в крайне тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время на месте работают следователи и прокуроры. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.