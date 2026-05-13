Возгорание на ЛПДС в Уфимском районе Башкирии удалось взять под контроль

Москва13 мая Вести.Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии удалось локализовать. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.

Ранее сообщалось, что хлопок и возгорание произошли на объекте у села Нурлино Уфимского района из-за нарушения технологического процесса.

К тушению привлекались 46 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

По данным министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, в результате ЧП пострадали три человека. Двое из них – в крайне тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время на месте работают следователи и прокуроры. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.