Москва13 маяВести.При взрыве на нефтебазе в Уфимском районе Башкирии пострадали семь человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, судьба еще четверых неизвестна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источников, взрыв произошел на линейной производственно-диспетчерской станции во время огневых работ. Раздался хлопок, после чего нефть вспыхнула. Пожар начался в резервуарном парке, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
По предварительным данным, травмы получили семь сотрудников предприятия. Трое из них сейчас находятся в больнице - у них ожоги 60% и 90% тела. Поиски остальных продолжаются.
На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.