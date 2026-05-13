Москва13 мая Вести.При взрыве на нефтебазе в Уфимском районе Башкирии пострадали семь человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, судьба еще четверых неизвестна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источников, взрыв произошел на линейной производственно-диспетчерской станции во время огневых работ. Раздался хлопок, после чего нефть вспыхнула. Пожар начался в резервуарном парке, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

По предварительным данным, травмы получили семь сотрудников предприятия. Трое из них сейчас находятся в больнице - у них ожоги 60% и 90% тела. Поиски остальных продолжаются.

На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.