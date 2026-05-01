Локализован пожар в Пермском крае, вспыхнувший после атаки БПЛА

На промплощадке в Пермском крае локализован пожар после атаки БПЛА Локализован пожар в Пермском крае, вспыхнувший после атаки БПЛА

Москва1 мая Вести.Пожар на промышленной площадке в Пермском крае локализован, сообщил в мессенджере MAX глава региона Дмитрий Махонин.

Об этом в ходе оперативного совещания на месте тушения пожара доложил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

В настоящее время на месте ЧП работают пермские пожарные и сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии.

Всего на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники, в том числе от МЧС России 294 человека и 74 единицы техники говорится в сообщении

Дмитрий Махонин подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг качества воздуха, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угроза для жителей отсутствует.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали производственную площадку в Пермском крае 29 и 30 апреля.