Москва24 маяВести.Пожар, возникший на инфраструктуре в Камешковском округе Владимирской области после атаки БПЛА, локализован на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее Авдеев сообщал, что ночью 24 мая украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в Камешковском округе, никто не пострадал. В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.