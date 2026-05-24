Во Владимирской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Москва24 мая Вести.Пожар, возникший на инфраструктуре в Камешковском округе Владимирской области после атаки БПЛА, локализован на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ранее Авдеев сообщал, что ночью 24 мая украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в Камешковском округе, никто не пострадал. В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.