Москва24 апрВести.В Дзержинском округе Калужской области после атаки украинских беспилотников начался пожар на одном из производственных предприятий. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
На месте работают представители оперативных и экстренных служб.
После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений... Возгорание ликвидированонаписал губернатор в своем Telegram-канале
Он добавил, что всего в течение вечера 24 апреля, пятницы, в небе над регионом система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три украинских БПЛА.
Предварительно, обошлось без пострадавших, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.