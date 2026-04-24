В Калужской области после атаки украинских БПЛА начался пожар на предприятии

В Калужской области после падения БПЛА начался пожар на предприятии В Калужской области после атаки украинских БПЛА начался пожар на предприятии

Москва24 апр Вести.В Дзержинском округе Калужской области после атаки украинских беспилотников начался пожар на одном из производственных предприятий. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений... Возгорание ликвидировано написал губернатор в своем Telegram-канале

Он добавил, что всего в течение вечера 24 апреля, пятницы, в небе над регионом система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три украинских БПЛА.

Предварительно, обошлось без пострадавших, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.