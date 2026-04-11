Москва11 апрВести.Минувшей ночью вражеские БПЛА совершили атаку на энергоинфраструктуру Калужской области, в результате чего произошло возгорание на электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Трансформатор загорелся в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа.
Сегодня ночью в результате атаки БПЛА произошло возгорание трансформатора электроподстанциинаписано в канале главы области в MAX
Пожар на энергообъекте не привел к отключениям электричества у потребителей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.