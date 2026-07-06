Шапша: предприятие загорелось в результате атаки БПЛА на Калужскю область

В Калужской области в результате удара БПЛА загорелось предприятие Шапша: предприятие загорелось в результате атаки БПЛА на Калужскю область

Москва6 июл Вести.В результате атаки беспилотников на Калужскую область произошло возгорание промышленного предприятия в Дзержинском округе, пострадавших нет, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Владислав Шапша.

В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет написал чиновник

Сотрудники предприятия эвакуированы. На месте работают оперативные группы.

Также Шапша сообщил, что в Калужской области сбито 16 дронов.