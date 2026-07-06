В Калужской области сбито 16 дронов Шапша: 16 беспилотников уничтожено в Калужской области

Москва6 июл Вести.Силами ПВО сбито 16 беспилотных летательных аппаратов в четырех округах и одном городе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере МАХ.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска написал он

В результате атаки произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Калуги были введены ограничения.