Москва6 июлВести.Силами ПВО сбито 16 беспилотных летательных аппаратов в четырех округах и одном городе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере МАХ.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинсканаписал он
В результате атаки произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, никто не пострадал.
Ранее в аэропорту Калуги были введены ограничения.