Семнадцать дронов сбито в Калужской области в течение суток

В Калужской области за сутки сбито 17 беспилотников Семнадцать дронов сбито в Калужской области в течение суток

Москва3 мая Вести.Семнадцать беспилотных летательных аппаратов было сбито за сутки 2 мая в семи районах Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере МАХ.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Барятинского, Жиздринского, Жуковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов написал он

Глава области также уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, на местах падения обломков работают оперативные группы.