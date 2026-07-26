Губернатор Калужской области сообщил о ликвидации 16 беспилотников Шапша: в семи районах Калужской области уничтожены 16 БПЛА

Москва26 июл Вести.Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы минувшим вечером и ночью над семью районами Калужской области, об этом утром 26 июля сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Владислав Шапша.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов написал чиновник

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

На местах работают сотрудники оперативных служб.