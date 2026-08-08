Силы ПВО в течение дня уничтожили 37 БПЛА над Калужской областью

Над 17 районами Калужской области за день сбиты 37 беспилотников Силы ПВО в течение дня уничтожили 37 БПЛА над Калужской областью

Москва8 авг Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации над регионом 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение дня 8 августа.

В течение дня силами ПВО уничтожены 37 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов написал он в мессенджере MAX

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах работают оперативные группы.