Москва8 авгВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации над регионом 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение дня 8 августа.
В течение дня силами ПВО уничтожены 37 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округовнаписал он в мессенджере MAX
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах работают оперативные группы.