Москва7 июлВести.В Дзержинском округе Калужской области после ночной атаки беспилотников произошло возгорание на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округенаписал Владислав Шапша
По данным главы региона, расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над Боровским, Дзержинским и Сухиничским округами, а также на окраине Калуги.
Информации о пострадавших не поступало.
На месте возгорания работают сотрудники оперативных служб и МЧС.