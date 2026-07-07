В Калужской области после атаки БПЛА зафиксировано возгорание на предприятии

При атаке БПЛА в Калужской области загорелось предприятие в Дзержинском округе В Калужской области после атаки БПЛА зафиксировано возгорание на предприятии

Москва7 июл Вести.В Дзержинском округе Калужской области после ночной атаки беспилотников произошло возгорание на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе написал Владислав Шапша

По данным главы региона, расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над Боровским, Дзержинским и Сухиничским округами, а также на окраине Калуги.

Информации о пострадавших не поступало.

На месте возгорания работают сотрудники оперативных служб и МЧС.